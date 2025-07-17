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Головна Новини дня Комітет схвалив кандидатуру Свириденко на посаду прем'єра

Комітет схвалив кандидатуру Свириденко на посаду прем'єра

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 10:43
Призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра — Комітет схвалив подання Зеленського
Юлія Свириденко. Фото: Facebook

Комітет з питань організації держвлади підтримав подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра. Рішення було ухвалено на засіданні.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Рішення про підтримку подання Зеленського щодо Свириденко Комітет ухвалив на своєму засіданні 17 липня.

"Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував призначити Свириденко Юлію Анатоліївну прем'єр-міністром України", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання на призначення нового премʼєр-міністра України.

Також ми розповідали, хто така Юлія Свириденко і що відомо про майбутнього прем'єр-міністра.

Володимир Зеленський Кабінет міністрів Юлія Свириденко уряд посада міністр
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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