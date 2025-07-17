Призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра — Комітет схвалив подання Зеленського

Комітет схвалив кандидатуру Свириденко на посаду прем'єра
Комітет з питань організації держвлади підтримав подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра. Рішення було ухвалено на засіданні.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Призначення прем'єр-міністра
Рішення про підтримку подання Зеленського щодо Свириденко Комітет ухвалив на своєму засіданні 17 липня.
"Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував призначити Свириденко Юлію Анатоліївну прем'єр-міністром України", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання на призначення нового премʼєр-міністра України.
Також ми розповідали, хто така Юлія Свириденко і що відомо про майбутнього прем'єр-міністра.
Читайте Новини.LIVE!