Назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра - Комитет одобрил представление Зеленского

Комитет одобрил кандидатуру Свириденко на должность премьера
Комитет по вопросам организации госвласти поддержал представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Решение было принято на заседании.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Назначение премьер-министра
Решение о поддержке представления Зеленского по Свириденко Комитет принял на своем заседании 17 июля.
"Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал назначить Свириденко Юлию Анатольевну премьер-министром Украины", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение нового премьер-министра Украины.
Также мы рассказывали, кто такая Юлия Свириденко и что известно о будущем премьер-министре.
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