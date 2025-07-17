Назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра - Комитет одобрил представление Зеленского

Юлия Свириденко. Фото: Facebook

Комитет по вопросам организации госвласти поддержал представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Решение было принято на заседании.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Решение о поддержке представления Зеленского по Свириденко Комитет принял на своем заседании 17 июля.

"Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал назначить Свириденко Юлию Анатольевну премьер-министром Украины", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение нового премьер-министра Украины.

Также мы рассказывали, кто такая Юлия Свириденко и что известно о будущем премьер-министре.