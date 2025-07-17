Зеленський планує продовжити кадрові зміни в уряді

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що відсьогодні нові урядовці розпочнуть виконання визначених для них завдань. А завтра продовжиться переформатування сектору безпеки.

Про це Зеленський повідомив у Telegram у четвер, 17 липня.

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Оновлення уряду

"Оновлення уряду України відбулось, і вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання", — йдеться у повідомленні.

Президент подякував всім парламентарям, які підтримали кандидатури прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів та міністрів.

Також він повідомив, що завтра продовжиться переформатування сектору безпеки, а в понеділок оновлять корпус української дипломатії — разом із головою МЗС готуються відповідні зміни.

"Також уже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО. Кожного дня потрібен результат для України", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді схвалили кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра України.

Також Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.