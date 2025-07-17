Зеленский планирует продолжить кадровые изменения в правительстве

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с сегодняшнего дня новые чиновники начнут выполнение определенных для них задач. А завтра продолжится переформатирование сектора безопасности.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 17 июля.

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Обновление правительства

"Обновление правительства Украины состоялось, и уже с сегодняшнего дня чиновникам стоит начинать выполнять определенные задачи", — говорится в сообщении.

Президент поблагодарил всех парламентариев, которые поддержали кандидатуры премьер-министра, вице-премьер-министров и министров.

Также он сообщил, что завтра продолжится переформатирование сектора безопасности, а в понедельник обновят корпус украинской дипломатии — вместе с главой МИД готовятся соответствующие изменения.

"Также уже определил повестку дня двух следующих заседаний СНБО. Каждый день нужен результат для Украины", — добавил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня в Верховной Раде одобрили кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

Также Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.