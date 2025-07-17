Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У четвер, 17 липня, Президент України Володимир Зеленський офіційно запропонував Верховній Раді призначити Юлію Свириденко на посаду Прем’єр-міністра України. У своєму зверненні глава держави подякував Свириденко за ефективну роботу в реалізації програм підтримки українського виробництва та підприємництва. За словами президента, цей досвід має бути продовжений і масштабований як ключовий напрям діяльності уряду.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Зеленський запропонував Юлію Свириденко на посаду прем’єр-міністра

Зеленський очікує, що оновлений Кабінет Міністрів представить програму дій якнайшвидше та працюватиме в щоденному режимі задля досягнення результатів. Він наголосив, що кожен день має приносити користь Україні.

Серед пріоритетів нового уряду президент виокремив забезпечення Сил оборони та безпеки всім необхідним, посилення переговорного напрямку для досягнення справедливого миру, подальшу цифровізацію державних процесів та сервісів.

Окрему увагу Зеленський приділив соціальній політиці, закликавши до більш реалістичного та впорядкованого підходу. Він також очікує від уряду чіткого наповнення політики підтримки ветеранів та родин військових.

Президент анонсував підготовку нового рівня оборонної співпраці з ключовими партнерами за участі урядовців, дипломатів і Ради національної безпеки й оборони. За його словами, Україна повинна стати серед провідних глобальних донорів безпеки та виробників зброї.

З метою реалізації цих завдань Зеленський вніс до парламенту подання щодо призначення Юлії Свириденко на посаду очільниці уряду. Він також закликав підтримати кандидатури інших міністрів, зокрема міністра закордонних справ та міністра оборони, які будуть внесені за поданням нового прем’єра.

Нагадаємо, що 17 липня Верховна Рада підтримала кандидатуру Юлії Свириденко на посаду Прем’єр-міністра України. Рішення ухвалене 262 голосами депутатів, що забезпечило необхідну більшість для призначення нового очільника уряду.

Незадовго до призначення Юлія Свириденко окреслила головні пріоритети діяльності уряду на наступні шість місяців. Серед першочергових завдань — посилення обороноздатності країни, активний розвиток вітчизняного виробництва озброєння, а також раціональне та прозоре управління державними фінансами.