Свириденко окреслила основні завдання Кабінету Міністрів на найближчі шість місяців

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Оновлений склад уряду визначив основні завдання на найближчі шість місяців. У пріоритеті — зміцнення обороноздатності, розвиток власного виробництва зброї та ефективне використання державних фінансів.

Про це повідомила нова премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко в Facebook у четвер, 17 липня.

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Ключові завдання уряду

Свириденко зазначила, що оновлений Кабінет міністрів бере курс на самодостатність: військову, економічну та соціальну.

"Моя головна мета — реальні позитивні результати, які кожен українець відчує в своєму житті", — йдеться у повідомленні.

Прем'єрка підкреслила, що найближчі пів року перед владою стоїть завдання щодо посилення армії.

"Війна не дає права на зволікання. Ми мусимо діяти швидко й рішуче. Наші пріоритетні кроки у перші 6 місяців — це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська", — відмітила вона.

Також очільниця уряду наголосила на необхідності дерегуляції, прискорення приватизації та посилення інструментів підтримки підприємців:

"Ми докладемо всіх зусиль для підтримки українських підприємців. Нам потрібні швидкі та відчутні кроки, йдеться про комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації і подальше впровадження ефективних механізмів підтримки. Щоб все було "Зроблено в Україні", — написала голова Кабміну.

Водночас премʼєрка заявила про початок оптимізації державного апарату та наміри провести повний аудит державних видатків.

"Ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату та беремо курс на повний аудит видатків з метою їхнього скорочення. Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати", — підсумувала Свириденко.

Повідомлення Свириденко у Facebook

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України. Подання на призначення нового премʼєр-міністра України вносив Президент України Володимир Зеленський.