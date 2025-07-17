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Главная Новости дня Свириденко озвучила ключевые задачи Кабмина на ближайшие полгода

Свириденко озвучила ключевые задачи Кабмина на ближайшие полгода

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Дата публикации 17 июля 2025 13:19
Свириденко очертила основные задачи Кабинета Министров на ближайшие шесть месяцев
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Обновленный состав правительства определил основные задачи на ближайшие шесть месяцев. В приоритете — укрепление обороноспособности, развитие собственного производства оружия и эффективное использование государственных финансов.

Об этом сообщила новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Facebook в четверг, 17 июля.

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Свириденко отметила, что обновленный Кабинет министров берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную.

"Моя главная цель — реальные положительные результаты, которые каждый украинец почувствует в своей жизни", — говорится в сообщении.

Премьер подчеркнула, что в ближайшие полгода перед властью стоит задача по усилению армии.

"Война не дает права на промедление. Мы должны действовать быстро и решительно. Наши приоритетные шаги в первые 6 месяцев — это качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска", — отметила она.

Также глава правительства подчеркнула необходимость дерегуляции, ускорения приватизации и усиления инструментов поддержки предпринимателей:

"Мы приложим все усилия для поддержки украинских предпринимателей. Нам нужны быстрые и ощутимые шаги, речь идет о комплексной дерегуляции, остановке несанкционированного давления на бизнес, ускорении большой приватизации и дальнейшем внедрении эффективных механизмов поддержки. Чтобы все было "Сделано в Украине", — написала глава Кабмина.

В то же время премьер заявила о начале оптимизации государственного аппарата и намерениях провести полный аудит государственных расходов.

"Мы уже начали работу над оптимизацией государственного аппарата и берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. Никакой политической лояльности, только цифры и результаты", — подытожила Свириденко.

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Сообщение Свириденко в Facebook

Напомним, 17 июля Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. Представление на назначение нового премьер-министра Украины вносил Президент Украины Владимир Зеленский.

Кабинет министров Юлия Свириденко власть правительство министр
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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