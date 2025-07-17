Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В четверг, 17 июля, Президент Украины Владимир Зеленский официально предложил Верховной Раде назначить Юлию Свириденко на должность Премьер-министра Украины. В своем обращении глава государства поблагодарил Свириденко за эффективную работу в реализации программ поддержки украинского производства и предпринимательства. По словам президента, этот опыт должен быть продолжен и масштабирован как ключевое направление деятельности правительства.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Зеленский предложил Юлию Свириденко на должность премьер-министра

Зеленский ожидает, что обновленный Кабинет Министров представит программу действий как можно быстрее и будет работать в ежедневном режиме для достижения результатов. Он подчеркнул, что каждый день должен приносить пользу Украине.

Среди приоритетов нового правительства президент выделил обеспечение Сил обороны и безопасности всем необходимым, усиление переговорного направления для достижения справедливого мира, дальнейшую цифровизацию государственных процессов и сервисов.

Отдельное внимание Зеленский уделил социальной политике, призвав к более реалистичному и упорядоченному подходу. Он также ожидает от правительства четкого наполнения политики поддержки ветеранов и семей военных.

Президент анонсировал подготовку нового уровня оборонного сотрудничества с ключевыми партнерами при участии чиновников, дипломатов и Совета национальной безопасности и обороны. По его словам, Украина должна стать среди ведущих глобальных доноров безопасности и производителей оружия.

С целью реализации этих задач Зеленский внес в парламент представление о назначении Юлии Свириденко на должность главы правительства. Он также призвал поддержать кандидатуры других министров, в частности министра иностранных дел и министра обороны, которые будут внесены по представлению нового премьера.

Напомним, что 17 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность Премьер-министра Украины. Решение принято 262 голосами депутатов, что обеспечило необходимое большинство для назначения нового главы правительства.

Незадолго до назначения Юлия Свириденко обозначила главные приоритеты деятельности правительства на следующие шесть месяцев. Среди первоочередных задач - усиление обороноспособности страны, активное развитие отечественного производства вооружения, а также рациональное и прозрачное управление государственными финансами.