Новый министр обороны - Шмыгаль назвал три ключевых направления на должности

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Новый Министр обороны Украины Денис Шмыгаль прокомментировал свое назначение. Он очертил три ключевых направления работы на этой должности.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram в четверг, 17 июля.

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"Новая должность. Та же миссия — служить на благо Украины. Теперь как Министр обороны. Спасибо Президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Это большая честь и ответственность — возглавлять Министерство обороны в это трудное время", — отметил Шмыгаль.

Так, во время выступления перед Верховной Радой он назвал три ключевых направления работы. Первой задачей Минобороны является качественное обеспечение украинских воинов, своевременные выплаты, надежная амуниция, современная связь и медицинская поддержка.

Также речь идет о наращивании вооружения, прежде всего украинского производства до уровня, который лишит врага способности воевать.

"Задача Президента — за полгода довести долю отечественного оружия на фронте с 40% до 50%. Параллельно усиливаем взаимодействие с партнерами и создаем коалицию возможностей", — уточнил министр.

Кроме того, Минобороны должно работать слаженно, без задержек и без лишней бюрократии, а также без всякого дублирования функций. Новое руководство планирует сделать ставку на скорость и гибкость в принятии решений.

"Уверен, что наша совместная работа даст результат. Мы обеспечим силу, которая принесет мир и сделает невозможным агрессию в будущем", — добавил Шмыгаль.

Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины вместо Дениса Шмыгаля.

Кроме того, Зеленский анонсировал новые кадровые изменения во власти уже в ближайшее время.