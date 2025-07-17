Денис Шмигаль став новим міністром оборони — рішення Ради

Новий міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: t.me/yzheleznyak

Верховна Рада 17 липня проголосувала за призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони. Раніше він обіймав посада прем'єр-міністра України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Железняк розповів, що "за" призначення Шмигаля на посаду міністра оборони України проголосувало 267 народних депутатів.

За його словами, на цьому оновлення уряду закінчилось. Однак Україна досі не має міністра культури, позаяк усі кандидати відмовились.

Результати голосування за призначення Шмигаля. Фото: t.me/yzheleznyak

Нагадаємо, 17 липня Рада проголосувала за призначення нового уряду.

Так, відомо, що Андрій Сибіга залишився на посаді очільника МЗС. Новою прем'єркою стала Юлія Свириденко.

Нову посаду також отримає Рустем Умєров. За попередніми даними, він працюватиме в РНБО.