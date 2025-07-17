Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рада призначила нового міністра оборони

Рада призначила нового міністра оборони

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 16:22
Денис Шмигаль став новим міністром оборони — рішення Ради
Новий міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: t.me/yzheleznyak

Верховна Рада 17 липня проголосувала за призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони. Раніше він обіймав посада прем'єр-міністра України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Шмигаля призначили міністром оборони України

Железняк розповів, що "за" призначення Шмигаля на посаду міністра оборони України проголосувало 267 народних депутатів.

За його словами, на цьому оновлення уряду закінчилось. Однак Україна досі не має міністра культури, позаяк усі кандидати відмовились. 

Шмигаля призначили міністром оборони України
Результати голосування за призначення Шмигаля. Фото: t.me/yzheleznyak

Нагадаємо, 17 липня Рада проголосувала за призначення нового уряду.

Так, відомо, що Андрій Сибіга залишився на посаді очільника МЗС. Новою прем'єркою стала Юлія Свириденко.

Нову посаду також отримає Рустем Умєров. За попередніми даними, він працюватиме в РНБО. 

Денис Шмигаль Верховна Рада Міноборони кадрові зміни уряд
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації