Денис Шмыгаль стал новым министром обороны — решение Рады

Новый министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/yzheleznyak

Верховная Рада 17 июля проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля новым министром обороны. Ранее он занимал должность премьер-министра Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Железняк рассказал, что "за" назначение Шмыгаля на должность министра обороны Украины проголосовало 267 народных депутатов.

По его словам, на этом обновление правительства закончилось. Однако Украина до сих пор не имеет министра культуры, поскольку все кандидаты отказались.

Результаты голосования за назначение Шмыгаля. Фото: t.me/yzheleznyak

Напомним, 17 июля Рада проголосовала за назначение нового правительства.

Так, известно, что Андрей Сибига остался на посту главы МИД. Новым премьером стала Юлия Свириденко.

Новую должность также получит Рустем Умеров. По предварительным данным, он будет работать в СНБО.