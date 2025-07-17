Оновлення уряду — Рада погодила новий склад Кабміну

Рада проголосувала за призначення нового уряду
Верховна Рада 17 липня погодила призначення нового уряду. "За" проголосували 253 народних обранців.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
В Україні призначили новий уряд
"Рада призначила новий склад уряду Свириденко. "За" — 254 депутати (з них 194 голоси партії "Слуга народу", — розповів Железняк.
Склад нового Кабінету міністрів має такий вигляд:
- Михайло Федоров — перший віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації;
- Олексій Кулеба — віцепрем'єр з Відновлення України;
- Тарас Качка — віцепрем'єр з євроінтеграції;
- Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
- Герман Галущенко — міністр юстиції;
- Світлана Гринчук — міністр енергетики;
- Наталія Калмикова — міністр у справах ветеранів;
- Оксен Лісовий — міністр освіти та науки;
- Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;
- Сергій Марченко — міністр фінансів;
- Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля, та сільського господарства;
- Денис Улютін — міністр соцполітики.
Також нардеп зазначив, що додадуться ще два міністри — очільники МЗС та Міноборони. На цих посадах будуть Андрій Сибіга та Денис Шмигаль відповідно.
Так, 17 липня Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром. "За" проголосували 262 народних депутати.
Незадовго Володимир Зеленський назвав головні завдання оновленого уряду. Перш за все Кабмін повинен провести аудит усіх домовленостей, угод та меморандумів із партнерами у всіх сферах.
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