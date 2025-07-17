Оновлення уряду — Рада погодила новий склад Кабміну

Голосування у Верховній Раді. Фото: ВР

Верховна Рада 17 липня погодила призначення нового уряду. "За" проголосували 253 народних обранців.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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"Рада призначила новий склад уряду Свириденко. "За" — 254 депутати (з них 194 голоси партії "Слуга народу", — розповів Железняк.

Результати голосування за оновлення уряду. Фото: t.me/yzheleznyak

Склад нового Кабінету міністрів має такий вигляд:

Михайло Федоров — перший віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба — віцепрем'єр з Відновлення України;

Тарас Качка — віцепрем'єр з євроінтеграції;

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко — міністр юстиції;

Світлана Гринчук — міністр енергетики;

Наталія Калмикова — міністр у справах ветеранів;

Оксен Лісовий — міністр освіти та науки;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко — міністр фінансів;

Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля, та сільського господарства;

Денис Улютін — міністр соцполітики.

Також нардеп зазначив, що додадуться ще два міністри — очільники МЗС та Міноборони. На цих посадах будуть Андрій Сибіга та Денис Шмигаль відповідно.

Так, 17 липня Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром. "За" проголосували 262 народних депутати.

Незадовго Володимир Зеленський назвав головні завдання оновленого уряду. Перш за все Кабмін повинен провести аудит усіх домовленостей, угод та меморандумів із партнерами у всіх сферах.