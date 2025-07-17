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Рада проголосувала за призначення нового уряду

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 15:23
Оновлення уряду — Рада погодила новий склад Кабміну
Голосування у Верховній Раді. Фото: ВР

Верховна Рада 17 липня погодила призначення нового уряду. "За" проголосували 253 народних обранців.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. 

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"Рада призначила новий склад уряду Свириденко. "За" — 254 депутати (з них 194 голоси партії "Слуга народу", — розповів Железняк. 

Оновлення уряду в Україні
Результати голосування за оновлення уряду. Фото: t.me/yzheleznyak

Склад нового Кабінету міністрів має такий вигляд:

  • Михайло Федоров — перший віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації;
  • Олексій Кулеба — віцепрем'єр з Відновлення України;
  • Тарас Качка — віцепрем'єр з євроінтеграції;
  • Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
  • Герман Галущенко — міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук — міністр енергетики;
  • Наталія Калмикова — міністр у справах ветеранів;
  • Оксен Лісовий — міністр освіти та науки;
  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;
  • Сергій Марченко — міністр фінансів;
  • Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля, та сільського господарства;
  • Денис Улютін — міністр соцполітики.

Також нардеп зазначив, що додадуться ще два міністри — очільники МЗС та Міноборони. На цих посадах будуть Андрій Сибіга та Денис Шмигаль відповідно. 

Так, 17 липня Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром. "За" проголосували 262 народних депутати.

Незадовго Володимир Зеленський назвав головні завдання оновленого уряду. Перш за все Кабмін повинен провести аудит усіх домовленостей, угод та меморандумів із партнерами у всіх сферах. 

Кабінет міністрів Верховна Рада Юлія Свириденко кадрові зміни уряд
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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