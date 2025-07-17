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Рада проголосовала за назначение нового правительства

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Дата публикации 17 июля 2025 15:23
Обновление правительства — Рада согласовала новый состав Кабмина
Голосование в Верховной Раде. Фото: ВР

Верховная Рада 17 июля согласовала назначение нового правительства. "За" проголосовали 253 народных избранника.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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"Рада назначила новый состав правительства Свириденко. "За" — 254 депутата (из них 194 голоса партии "Слуга народа", — рассказал Железняк.

Оновлення уряду в Україні
Результаты голосования за обновление правительства. Фото: t.me/yzheleznyak

Состав нового Кабинета министров выглядит следующим образом:

  • Михаил Федоров — первый вице-премьер и министр цифровой трансформации;
  • Алексей Кулеба — вице-премьер по восстановлению Украины;
  • Тарас Качка — вице-премьер по евроинтеграции;
  • Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко — министр юстиции;
  • Светлана Гринчук — министр энергетики;
  • Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов;
  • Оксен Лисовой — министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко — министр финансов;
  • Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Денис Улютин — министр соцполитики.

Также нардеп отметил, что добавятся еще два министра — руководители МИД и Минобороны. На этих должностях будут Андрей Сибига и Денис Шмыгаль соответственно.

Так, 17 июля Рада назначила Свириденко новым премьер-министром. "За" проголосовали 262 народных депутата.

Незадолго Владимир Зеленский назвал главные задачи обновленного правительства. Прежде всего Кабмин должен провести аудит всех договоренностей, соглашений и меморандумов с партнерами во всех сферах.

Кабинет министров Верховная Рада Юлия Свириденко кадровые изменения правительство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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