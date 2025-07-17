Обновление правительства — Рада согласовала новый состав Кабмина

Рада проголосовала за назначение нового правительства
Верховная Рада 17 июля согласовала назначение нового правительства. "За" проголосовали 253 народных избранника.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
В Украине назначили новое правительство
"Рада назначила новый состав правительства Свириденко. "За" — 254 депутата (из них 194 голоса партии "Слуга народа", — рассказал Железняк.
Состав нового Кабинета министров выглядит следующим образом:
- Михаил Федоров — первый вице-премьер и министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба — вице-премьер по восстановлению Украины;
- Тарас Качка — вице-премьер по евроинтеграции;
- Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко — министр юстиции;
- Светлана Гринчук — министр энергетики;
- Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов;
- Оксен Лисовой — министр образования и науки;
- Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
- Сергей Марченко — министр финансов;
- Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Денис Улютин — министр соцполитики.
Также нардеп отметил, что добавятся еще два министра — руководители МИД и Минобороны. На этих должностях будут Андрей Сибига и Денис Шмыгаль соответственно.
Так, 17 июля Рада назначила Свириденко новым премьер-министром. "За" проголосовали 262 народных депутата.
Незадолго Владимир Зеленский назвал главные задачи обновленного правительства. Прежде всего Кабмин должен провести аудит всех договоренностей, соглашений и меморандумов с партнерами во всех сферах.
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