Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сибігу призначили міністром закордонних справ

Сибігу призначили міністром закордонних справ

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 15:52
Оновлення Кабміну — Андрія Сибігу призначили очільником МЗС
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Верховна Рада призначила міністра закордонних справ. Очільником відомства залишився Андрій Сибіга.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram 17 липня. 

Реклама
Читайте також:

Призначення міністра закордонних справ

"Рада призначила на посаду Міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Він до цього працював….Міністром закордонних справ", — йдеться у повідомлення нардепа.

null
Результати голосування за призначення Андрія Сибіги. Фото: t.me/yzheleznyak

Водночас Железняк додав, що "за" проголосував 271 народний обранець.

Нагадаємо, 17 липня Рада проголосувала за призначення нового уряду.

Також відомо, що Юлія Свириденко стала новою прем'єр-міністеркою України. А Ольга Стефанішина обійме посаду Спеціальної уповноваженої Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.

Верховна Рада МЗС Андрій Сибіга уряд міністр
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації