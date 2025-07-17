Оновлення Кабміну — Андрія Сибігу призначили очільником МЗС

Сибігу призначили міністром закордонних справ
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Дата публікації: 17 липня 2025 15:52
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: МЗС
Верховна Рада призначила міністра закордонних справ. Очільником відомства залишився Андрій Сибіга.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram 17 липня.
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Призначення міністра закордонних справ
"Рада призначила на посаду Міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Він до цього працював….Міністром закордонних справ", — йдеться у повідомлення нардепа.
Водночас Железняк додав, що "за" проголосував 271 народний обранець.
Нагадаємо, 17 липня Рада проголосувала за призначення нового уряду.
Також відомо, що Юлія Свириденко стала новою прем'єр-міністеркою України. А Ольга Стефанішина обійме посаду Спеціальної уповноваженої Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.
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