Оновлення Кабміну — Андрія Сибігу призначили очільником МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Верховна Рада призначила міністра закордонних справ. Очільником відомства залишився Андрій Сибіга.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram 17 липня.

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Призначення міністра закордонних справ

"Рада призначила на посаду Міністра закордонних справ Андрія Сибігу. Він до цього працював….Міністром закордонних справ", — йдеться у повідомлення нардепа.

Результати голосування за призначення Андрія Сибіги. Фото: t.me/yzheleznyak

Водночас Железняк додав, що "за" проголосував 271 народний обранець.

Нагадаємо, 17 липня Рада проголосувала за призначення нового уряду.

Також відомо, що Юлія Свириденко стала новою прем'єр-міністеркою України. А Ольга Стефанішина обійме посаду Спеціальної уповноваженої Президента України з питань розвитку співробітництва зі США.