Обновление Кабмина — Андрея Сибигу назначили главой МИДа

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: МИД

Верховная Рада назначила министра иностранных дел. Главой ведомства остался Андрей Сибига.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram 17 июля.

Реклама

Читайте также:

Назначение министра иностранных дел

"Рада назначила на должность Министра иностранных дел Андрея Сибигу. Он до этого работал.... Министром иностранных дел", — говорится в сообщении нардепа.

Результаты голосования за назначение Андрея Сибиги. Фото: t.me/yzheleznyak

В то же время Железняк добавил, что "за" проголосовал 271 народный избранник.

Напомним, 17 июля Рада проголосовала за назначение нового правительства.

Также известно, что Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины. А Ольга Стефанишина займет должность Специального уполномоченного Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.