Обновление Кабмина — Андрея Сибигу назначили главой МИДа

Сибигу назначили министром иностранных дел
Верховная Рада назначила министра иностранных дел. Главой ведомства остался Андрей Сибига.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram 17 июля.
Назначение министра иностранных дел
"Рада назначила на должность Министра иностранных дел Андрея Сибигу. Он до этого работал.... Министром иностранных дел", — говорится в сообщении нардепа.
В то же время Железняк добавил, что "за" проголосовал 271 народный избранник.
Напомним, 17 июля Рада проголосовала за назначение нового правительства.
Также известно, что Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины. А Ольга Стефанишина займет должность Специального уполномоченного Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.
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