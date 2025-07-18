Шмыгаль доложил Зеленскому — речь шла о дронах

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Денис Шмыгаль. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 18 июля, заслушал доклад нового министра обороны Дениса Шмыгаля. Он касался аудита договоренностей, которые требуют ускоренного контрактирования.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Доклад Шмыгаля

По словам президента, уже идет фактически аудит договоренностей, требующих ускоренного контрактирования по беспилотникам, в частности, дронов-перехватчиков.

"Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны нашим Силам обороны Украины", — отметил он.

Также Зеленский и Шмыгаль обсудили обеспечение дипстрайков — частоту украинских ударов и приоритетные задачи. Он поблагодарил все привлеченные подразделения за меткость.

А уже в понедельник новый министр представит конкретную программу работы Минобороны и ключевые приоритеты, которые будут реализованы краткосрочно — в следующие недели, и среднесрочную — за следующие шесть месяцев.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Денис Шмыгаль очертил три ключевых направления работы на посту министра обороны.

Также он провел первое совещание после назначения в Минобороны, которое касалось главных задач.