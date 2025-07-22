Почему правительство не назначило главу БЭБ — Юлия Свириденко объяснила

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поддержала решение правительства отклонить кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ). По ее словам, процедура соответствовала действующему законодательству и нормативным актам.

Об этом Юлия Свириденко заявила в интервью Bloomberg.

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Почему правительство не назначило главу БЭБ

Как известно, назначить нового руководителя БЭБ до конца июля требовали МВФ и Европейская комиссия. Однако правительство не проголосовало за предложенную кандидатуру.

"Кабмин действовал в соответствии с установленными процедурами: мы получили кандидатуру от отборочной комиссии, проголосовали коллегиально и направили решение обратно в комиссию", — пояснила Юлия Свириденко.

Отметим, что 24 июня конкурсная комиссия выбрала экс-руководителя детективов НАБУ Александра Цивинского на должность руководителя БЭБ. Соответствующее решение передали правительству, однако оно не назначило Цивинского. Кабмин сомневается в соответствии кандидата всем критериям на должность главы БЭБ.

Напомним, ранее Юлия Свириденко оценила ситуацию с коррупцией в Украине. Она считает, что эту проблему часто преувеличивают в самом обществе и среди отдельных социальных групп.

Также премьер объяснила, как будет работать запрет на проверку бизнеса. Такой мораторий позволит предпринимателям возможность свободно работать и способствовать восстановлению экономики в условиях войны.