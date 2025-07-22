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Головна Новини дня Свириденко пояснила, як працюватиме заборона на перевірку бізнесу

Свириденко пояснила, як працюватиме заборона на перевірку бізнесу

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 00:49
Мораторій на перевірки бізнесу в Україні буде мати свої особливості, про які проінформувала Юлія Свириденко
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко на трибуні Верховної Ради. Фото: УНІАН

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко представила план щодо запровадження мораторію на перевірки бізнесу з боку органів контролю. Планується, що такий мораторій дозволить підприємцям можливість вільно працювати та сприяти відновленню економіки в умовах війни.

Свій план Юлія Свириденко виклала у Facebook.

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Допис Юлії Свириденко. Фото: Скриншот

Нова прем'єрка зазначила, що пропонується впровадити точковий контроль, спрямований лише на підприємства з високими ризиками порушення законодавства, а також цифровізувати систему державного нагляду, щоб мінімізувати людський фактор та уникнути свавілля.

За результатами аудиту відкритих справ проти підприємців, проведеного прокуратурою та правоохоронними органами, 30% проваджень було закрито. 

Основною метою уряду є усунення штучних перешкод, які блокують розвиток бізнесу, та запобігання виникненню нових безпідставних справ.

Для досягнення цієї мети планується внести до Верховної Ради законопроєкти про захист бізнесу та реформу органів контролю.

Зміни передбачають:

  • погодження відкриття нових кримінальних справ лише Генпрокурором або керівниками прокуратур регіонального рівня;
  • скасування арештів майна та документів, якщо вони негативно впливають на діяльність підприємства;
  • припинення "завислих" справ без доказів порушення.

Введення цих змін надасть українським підприємцям можливість вільно працювати та сприяти відновленню економіки в умовах війни, зазначила Юлія Свириденко.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд готує мораторій на перевірки бізнесу. Його вже обговорили з Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Свириденко сказала, для кого точно не скасують перевірок бізнесу. За правоохоронними органами залишать право перевіряти недобросовісних підприємців.

Юлія Свириденко економіка бізнес уряд мораторій
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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