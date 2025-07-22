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Свириденко пояснила, как будет работать запрет проверок бизнеса

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 00:49
Мораторий на проверки бизнеса в Украине будет иметь свои особенности, о которых проинформировала Юлия Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко на трибуне Верховной Рады. Фото: УНИАН

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко представила план по введению моратория на проверки бизнеса со стороны органов контроля. Планируется, что такой мораторий позволит предпринимателям возможность свободно работать и способствовать восстановлению экономики в условиях войны.

Свой план Юлия Свириденко выложила в Facebook.

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Сообщение Юлии Свириденко. Фото: Скриншот

Новый премьер отметила, что предлагается внедрить точечный контроль, направленный только на предприятия с высокими рисками нарушения законодательства, а также цифровизировать систему государственного надзора, чтобы минимизировать человеческий фактор и избежать произвола.

По результатам аудита открытых дел против предпринимателей, проведенного прокуратурой и правоохранительными органами, 30% производств было закрыто.

Основной целью правительства является устранение искусственных препятствий, которые блокируют развитие бизнеса, и предотвращение возникновения новых безосновательных дел.

Для достижения этой цели планируется внести в Верховную Раду законопроекты о защите бизнеса и реформе органов контроля.

Изменения предусматривают:

  • согласование открытия новых уголовных дел только Генпрокурором или руководителями прокуратур регионального уровня;
  • отмену арестов имущества и документов, если они негативно влияют на деятельность предприятия;
  • прекращение "зависших" дел без доказательств нарушения.

Введение этих изменений предоставит украинским предпринимателям возможность свободно работать и способствовать восстановлению экономики в условиях войны, отметила Юлия Свириденко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство готовит мораторий на проверки бизнеса. Его уже обсудили с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Свириденко сказала, для кого точно не отменят проверок бизнеса. За правоохранительными органами оставят право проверять недобросовестных предпринимателей.

Юлия Свириденко экономика бизнес правительство мораторий
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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