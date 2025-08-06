Александр Цивинский возглавил Бюро экономической безопасности

Директор БЭБ Олег Цивинский. Фото: кадр из видео

Кабинет Министров Украины сегодня утвердил кандидатуру Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности(БЭБ). Решение было принято после проведения конкурса, прохождения всех предусмотренных проверок, а также полиграфа.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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"После решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа нет оговорок относительно его кандидатуры", — отметила премьер-министр Украины.

Свириденко выразила надежду, что с новым руководителем Бюро начнет работать эффективнее, в частности в направлении борьбы с теневыми схемами и налаживания партнерских отношений с бизнесом.

"Ожидаем обновления работы Бюро, укрепления института и достижения весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями. Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства", — сообщила Свириденко.

Напомним, несколькими днями ранее в конкурсе на руководителя БЭБ победил детектив НАБУ Александр Цивинский.

Впоследствии по информации источников стало известно, что назначение Александра Цивинского на должность отложили из-за сомнений среди высокопоставленных чиновников правительства. Юлия Свириденко в свою очередь добавила, что назначение требует соблюдения процедур, установленных законодательством.

Премьер-министр также добавила, что Цивинский должен пройти полиграф.