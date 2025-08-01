Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кандидат на посаду директора БЕБ пройде поліграф — деталі

Кандидат на посаду директора БЕБ пройде поліграф — деталі

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 14:06
Цивінський пройде поліграф перед призначенням керівником БЕБ
Олександр Цивінський. Фото: "Українська правда"

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пройде поліграф. За її словами, це позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі. 

Про це Юлія Свириденко повідомила у Facebook у пʼятницю, 1 серпня.

Реклама
Читайте також:

Кандидат на посаду директора БЕБ

"Зранку добре поговорили з Олександром Цивінським — кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Дякую за конструктивний підхід", — зауважила Свириденко.

За її словами, конкурсна комісія ухвалила рішення, а Кабінет Міністрів отримав результати додаткових перевірок.

Свириденко зазначила, що всі зацікавлені, аби БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру.

"Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі", — розповіла вона.

Премʼєрка розраховує, що вже наступного тижня вдасться ухвалити рішення, яке дозволить оновити БЕБ та стане внеском у перезавантаження відносин між державою та бізнесом.

null
Допис Свириденко. Фото: скриншот

Що каже Цивінський

Він підтвердив, що розмова зі Свириденко була конструктивна та по суті.

Сторони домовилися діяти відкрити та чітко, аби зняти всі запитання та продовжувати рух вперед.

null
Допис Цивінського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 червня Цивінський переміг у конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки.

Раніше стало відомо, що рішення щодо затвердження директора БЕБ відклали до серпня.

українці Україна Юлія Свириденко БЕБ поліграф
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації