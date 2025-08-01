Цивінський пройде поліграф перед призначенням керівником БЕБ

Олександр Цивінський. Фото: "Українська правда"

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пройде поліграф. За її словами, це позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Facebook у пʼятницю, 1 серпня.

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Кандидат на посаду директора БЕБ

"Зранку добре поговорили з Олександром Цивінським — кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Дякую за конструктивний підхід", — зауважила Свириденко.

За її словами, конкурсна комісія ухвалила рішення, а Кабінет Міністрів отримав результати додаткових перевірок.

Свириденко зазначила, що всі зацікавлені, аби БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру.

"Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі", — розповіла вона.

Премʼєрка розраховує, що вже наступного тижня вдасться ухвалити рішення, яке дозволить оновити БЕБ та стане внеском у перезавантаження відносин між державою та бізнесом.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Що каже Цивінський

Він підтвердив, що розмова зі Свириденко була конструктивна та по суті.

Сторони домовилися діяти відкрити та чітко, аби зняти всі запитання та продовжувати рух вперед.

Допис Цивінського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 червня Цивінський переміг у конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки.

Раніше стало відомо, що рішення щодо затвердження директора БЕБ відклали до серпня.