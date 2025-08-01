Цивинский пройдет полиграф перед назначением руководителем БЭБ

Кандидат на должность директора БЭБ пройдет полиграф — детали
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Александр Цивинский пройдет полиграф. По ее словам, это лишает ситуацию каких-либо манипуляций и позволяет двигаться дальше.
Об этом Юлия Свириденко сообщила в Facebook в пятницу, 1 августа.
Кандидат на должность директора БЭБ
"Утром хорошо поговорили с Александром Цивинским — кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности. Спасибо за конструктивный подход", — отметила Свириденко.
По ее словам, конкурсная комиссия приняла решение, а Кабинет Министров получил результаты дополнительных проверок.
Свириденко отметила, что все заинтересованы, чтобы БЭБ стал действенной институцией и имел реальное доверие.
"Согласовали с Александром, как снять все вопросы и сомнения цивилизованным способом, и договорились с ним о прохождении полиграфа. Это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше", — рассказала она.
Премьер рассчитывает, что уже на следующей неделе удастся принять решение, которое позволит обновить БЭБ и станет вкладом в перезагрузку отношений между государством и бизнесом.
Что говорит Цивинский
Он подтвердил, что разговор со Свириденко был конструктивным и по существу.
Стороны договорились действовать открыто и четко, чтобы снять все вопросы и продолжать движение вперед.
Напомним, 24 июня Цивинский победил в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности.
Ранее стало известно, что решение об утверждении директора БЭБ отложили до августа.
Читайте Новини.LIVE!