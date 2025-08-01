Цивинский пройдет полиграф перед назначением руководителем БЭБ

Александр Цивинский. Фото: "Украинская правда"

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Александр Цивинский пройдет полиграф. По ее словам, это лишает ситуацию каких-либо манипуляций и позволяет двигаться дальше.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Facebook в пятницу, 1 августа.

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Кандидат на должность директора БЭБ

"Утром хорошо поговорили с Александром Цивинским — кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности. Спасибо за конструктивный подход", — отметила Свириденко.

По ее словам, конкурсная комиссия приняла решение, а Кабинет Министров получил результаты дополнительных проверок.

Свириденко отметила, что все заинтересованы, чтобы БЭБ стал действенной институцией и имел реальное доверие.

"Согласовали с Александром, как снять все вопросы и сомнения цивилизованным способом, и договорились с ним о прохождении полиграфа. Это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше", — рассказала она.

Премьер рассчитывает, что уже на следующей неделе удастся принять решение, которое позволит обновить БЭБ и станет вкладом в перезагрузку отношений между государством и бизнесом.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Что говорит Цивинский

Он подтвердил, что разговор со Свириденко был конструктивным и по существу.

Стороны договорились действовать открыто и четко, чтобы снять все вопросы и продолжать движение вперед.

Пост Цивинского. Фото: скриншот

Напомним, 24 июня Цивинский победил в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности.

Ранее стало известно, что решение об утверждении директора БЭБ отложили до августа.