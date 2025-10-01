Александр Цивинский раскрыл причину напряженных отношений с прокуратурой

Александр Цывинский. Фото: Укринформ

Председатель Бюро экономической безопасности Александр Цивинский рассказал о непростых этапах в сотрудничестве между антикоррупционными ведомствами. Однако сейчас сформированы общие цели и приоритеты.

Об этом он заявил во время международной конференции "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", посвященной десятилетию становления антикоррупционной инфраструктуры в Украине, в среду, 1 октября.

Сейчас БЭБ и прокуратура имеют общие приоритеты

По его словам, некоторое время отношения между ведомствами были напряженными, и вместо достижения общих результатов значительная часть усилий тратилась на доказательство собственных позиций.

"Был период, когда много энергии уходило не на результат, а на объяснение правил и позиций. Но это уже позади. С 2022-2023 годов, после моего возвращения с войны, работа начала строиться совсем по-другому", — отметил Цывинский.

Он подчеркнул, что сегодня проблемы во взаимодействии фактически решены, а общие приоритеты сформулированы четко.

По словам главы БЭБ, именно через такие этапы и происходит становление эффективного сотрудничества: "Возможно, без трудностей не бывает успеха. Невозможно достичь результата, не пройдя определенные испытания".

Напомним, что 6 августа Кабинет Министров Украины на заседании принял решение назначить Александра Цивинского новым руководителем Бюро экономической безопасности. Перед этим кандидат прошел конкурсные отборы, все необходимые проверки и полиграфическое тестирование.

А до этого глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев высказал позицию относительно того, какой орган должен отвечать за расследование экономических преступлений в Украине. По его убеждению, эти полномочия должно сосредоточить в своей компетенции именно Бюро экономической безопасности.