Гетманцев сказал, какой орган должен вести следствие в экономике

Дата публикации 10 августа 2025 14:00
Даниил Гетманцев отметил обязанности работы БЭБ
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, какой орган в Украине должен взять на себя расследование преступлений в экономической сфере. По его мнению, это должно быть Бюро экономической безопасности.

Об этом он заявил в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Гетманцев объяснил, почему БЭБ должен расследовать экономические преступления

По мнению главы комитета, за расследование финансовых правонарушений не должны браться СБУ, ГБР или полиция.

"БЭБ — единственный орган в стране, который должен расследовать преступления в сфере экономики. Не СБУ, не ГБР, не нацпол, а только БЭБ. Бизнес должен иметь единый орган, с которым он будет общаться относительно тех или иных нарушений. И он должен работать, исходя из аналитики, а не маски-шоу, которые стали традиционными для правоохранителей", — заявил Гетманцев.

Он также отметил, что новый глава БЭБ должен быть политически независимым и иметь достаточно полномочий для того, чтобы реализовывать реформы. Это важно, чтобы не допускать ошибок, которые уже произошли в прошлом при создании БЭБ.

"Мы решили в 2020 году перезагрузить налоговую полицию и создать с нуля новый орган — БЭБ, а получилось так, что создали на его базе. Я публично тогда выходил, говорил, что это абсолютная ошибка и мы будем иметь горе с этим. И мы имеем с этим горе, потому что фактически налоговая милиция сменила вывеску, а остались те же люди, те же методы, та же работа на карман на свой, все то же самое", — вспомнил Гетманцев.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев назвал наиболее теневую сферу украинской экономики.

А также глава комитета ВР высказался о разрыве в пенсиях чиновников и обычных украинцев.

Даниил Гетманцев расследование экономика преступление БЕБ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
