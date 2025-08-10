Відео
Головна Новини дня Бути прокурором не важче за вчителя — нардеп про розрив у пенсіях

Бути прокурором не важче за вчителя — нардеп про розрив у пенсіях

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 00:22
Данило Гетманцев заявив, що У ВР свідомо гальмується законопроєкт про скасування спецпенсій
Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Фото: Кадр з відео

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев підкреслив необхідність ліквідації спецпенсій та проведення всеосяжної пенсійної реформи. Він зазначив, що законопроєкт щодо скасування таких пенсій важко проходить через Верховну Раду. 

Про це Гетманцев заявив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Читайте також:

В чому несправедливість при нарахуванні пенсій

Данило Гетманцев зазначив, що законопроєкт важко проходить через Верховну Раду України внаслідок активного лобізму з боку тих, хто має від цього вигоду.

Чиновник піддав критиці несправедливість чинної системи, де розмір пенсії залежить від посади, а не від фактичного внеску в суспільство. Він навів приклад, що робота прокурора не може бути значно важчою за роботу вчителя, щоб виправдати значну різницю в розмірі пенсій.

"Ми хочемо цю ситуацію прибрати, бо це дисбаланс. Не може бути в країні мінімальна пенсія 2300, а максимальна пенсія 390 тисяч. Тобто, прірва в 165 разів різниця між цим і це, з одного боку, елемент пенсійної реформи, а з іншого боку, це взагалі про розрив між доходами в суспільстві, який є вкрай очевидним і за який платить держава податками, які збирає з усіх людей без винятку", — сказав Гетманцев.

Законопроєкт вже два місяці не потрапляє до порядку денного Верховної Ради через опір кланових інтересів. Гетманцев закликав підтримати ініціативу скасування спецпенсій, підписавши відповідну петицію на сайті парламенту.

Раніше повідомлялось, що Данило Гетманцев проінформував про один із найбільш тіньових секторів, який існує в економіці України. За його словами, йдеться про алкогольний сектор.

Також ми інформували, що Данило Гетманцев поділився подробицями про програму "Лінія дронів". За його словами, програма дозволяє бригадам самостійно закуповувати необхідні моделі дронів для конкретних ділянок фронту.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
