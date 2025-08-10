Данило Гетманцев заявив, що У ВР свідомо гальмується законопроєкт про скасування спецпенсій

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Фото: Кадр з відео

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев підкреслив необхідність ліквідації спецпенсій та проведення всеосяжної пенсійної реформи. Він зазначив, що законопроєкт щодо скасування таких пенсій важко проходить через Верховну Раду.

Про це Гетманцев заявив в інтерв'ю Новини.LIVE.

В чому несправедливість при нарахуванні пенсій

Данило Гетманцев зазначив, що законопроєкт важко проходить через Верховну Раду України внаслідок активного лобізму з боку тих, хто має від цього вигоду.

Чиновник піддав критиці несправедливість чинної системи, де розмір пенсії залежить від посади, а не від фактичного внеску в суспільство. Він навів приклад, що робота прокурора не може бути значно важчою за роботу вчителя, щоб виправдати значну різницю в розмірі пенсій.

"Ми хочемо цю ситуацію прибрати, бо це дисбаланс. Не може бути в країні мінімальна пенсія 2300, а максимальна пенсія 390 тисяч. Тобто, прірва в 165 разів різниця між цим і це, з одного боку, елемент пенсійної реформи, а з іншого боку, це взагалі про розрив між доходами в суспільстві, який є вкрай очевидним і за який платить держава податками, які збирає з усіх людей без винятку", — сказав Гетманцев.

Законопроєкт вже два місяці не потрапляє до порядку денного Верховної Ради через опір кланових інтересів. Гетманцев закликав підтримати ініціативу скасування спецпенсій, підписавши відповідну петицію на сайті парламенту.

