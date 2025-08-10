Видео
Главная Новости дня Быть прокурором не труднее учителя — нардеп о разрыве в пенсиях

Быть прокурором не труднее учителя — нардеп о разрыве в пенсиях

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 00:22
Даниил Гетманцев заявил, что в ВР сознательно тормозится законопроект об отмене спецпенсий
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из видео

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев подчеркнул необходимость ликвидации спец пенсий и проведения всеобъемлющей пенсионной реформы. Он отметил, что законопроект об отмене таких пенсий тяжело проходит через Верховную Раду.

Об этом Гетманцев заявил в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

В чем несправедливость при начислении пенсий

Даниил Гетманцев отметил, что законопроект трудно проходит через Верховную Раду Украины вследствие активного лоббизма со стороны тех, кто имеет от этого выгоду.

Чиновник подверг критике несправедливость действующей системы, где размер пенсии зависит от должности, а не от фактического вклада в общество. Он привел пример, что работа прокурора не может быть значительно тяжелее работы учителя, чтобы оправдать значительную разницу в размере пенсий.

"Мы хотим эту ситуацию убрать, потому что это дисбаланс. Не может быть в стране минимальная пенсия 2300, а максимальная пенсия 390 тысяч. То есть, пропасть в 165 раз разница между этим и это, с одной стороны, элемент пенсионной реформы, а с другой стороны, это вообще о разрыве между доходами в обществе, который является крайне очевидным и за который платит государство налогами, которые собирает со всех людей без исключения", — сказал Гетманцев.

Законопроект уже два месяца не попадает в повестку дня Верховной Рады из-за сопротивления клановых интересов. Гетманцев призвал поддержать инициативу отмены спец пенсий, подписав соответствующую петицию на сайте парламента.

Ранее сообщалось, что Даниил Гетманцев проинформировал об одном из самых теневых секторов, который существует в экономике Украины. По его словам, речь идет об алкогольном секторе.

Также мы информировали, что Даниил Гетманцев поделился подробностями о программе "Линия дронов". По его словам, программа позволяет бригадам самостоятельно закупать необходимые модели дронов для конкретных участков фронта.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
