Гетманцев назвав один із найтіньовіших секторів економіки України

Гетманцев назвав один з найбільш тіньових секторів економіки
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів про один із найбільш тіньових секторів економіки України. За його словами, йдеться про алкоголь.
Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.
Тіньовий сектор української економіки
Гетманцев зауважив, що алкоголь класично був один з самих тіньових секторів економіки України.
"Це такий "напівбандитський ринок", де вони завжди працювали в тіні. Із 2022 по 2024 рік вдалося втричі збільшити легальне виробництво спирту, при тому, що ми втратили споживачів. Ринок скоротився, а виробництво легального спирту збільшилося втричі. Це величезна перемога, коли ми змусили їх сплачувати податок", — каже він.
Очільник фінансового комітету ВРУ зазначив, якщо говорити про податкове навантаження, тобто скільки бізнес сплачує ПДВ по відношенню до власного виробництва, то до війни було 5%, а вже в 2024 році — 7%.
"Але в 2025 році дуже непокоять мене ці цифри, які ми бачимо, бо податкове навантаження впало до 4,88%, тобто на 2% впало", — каже Гетманцев.
За його словами, з іншого боку закон оподаткування від потужності не дав надходжень. Гетманцев вважає, що це питання в неякісній підготовці документів і експертизі щодо цієї потужності.
Він закликав БЕБ та ДПС звернути на це увагу і навести лад, хоча б повернувшись до показників 2024 року.
