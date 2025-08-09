Гетманцев назвав один із найтіньовіших секторів економіки України

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів про один із найбільш тіньових секторів економіки України. За його словами, йдеться про алкоголь.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Тіньовий сектор української економіки

Гетманцев зауважив, що алкоголь класично був один з самих тіньових секторів економіки України.

"Це такий "напівбандитський ринок", де вони завжди працювали в тіні. Із 2022 по 2024 рік вдалося втричі збільшити легальне виробництво спирту, при тому, що ми втратили споживачів. Ринок скоротився, а виробництво легального спирту збільшилося втричі. Це величезна перемога, коли ми змусили їх сплачувати податок", — каже він.

Очільник фінансового комітету ВРУ зазначив, якщо говорити про податкове навантаження, тобто скільки бізнес сплачує ПДВ по відношенню до власного виробництва, то до війни було 5%, а вже в 2024 році — 7%.

"Але в 2025 році дуже непокоять мене ці цифри, які ми бачимо, бо податкове навантаження впало до 4,88%, тобто на 2% впало", — каже Гетманцев.

За його словами, з іншого боку закон оподаткування від потужності не дав надходжень. Гетманцев вважає, що це питання в неякісній підготовці документів і експертизі щодо цієї потужності.

Він закликав БЕБ та ДПС звернути на це увагу і навести лад, хоча б повернувшись до показників 2024 року.

