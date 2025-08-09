Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев назвав один з найбільш тіньових секторів економіки

Гетманцев назвав один з найбільш тіньових секторів економіки

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 22:03
Гетманцев назвав один із найтіньовіших секторів економіки України
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів про один із найбільш тіньових секторів економіки України. За його словами, йдеться про алкоголь.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Тіньовий сектор української економіки

Гетманцев зауважив, що алкоголь класично був один з самих тіньових секторів економіки України. 

"Це такий "напівбандитський ринок", де вони завжди працювали в тіні. Із 2022 по 2024 рік вдалося втричі збільшити легальне виробництво спирту, при тому, що ми втратили споживачів. Ринок скоротився, а виробництво легального спирту збільшилося втричі. Це величезна перемога, коли ми змусили їх сплачувати податок", — каже він.

Очільник фінансового комітету ВРУ зазначив, якщо говорити про податкове навантаження, тобто скільки бізнес сплачує ПДВ по відношенню до власного виробництва, то до війни було 5%, а вже в 2024 році — 7%. 

"Але в 2025 році дуже непокоять мене ці цифри, які ми бачимо, бо податкове навантаження впало до 4,88%, тобто на 2% впало", — каже Гетманцев.

За його словами, з іншого боку закон оподаткування від потужності не дав надходжень. Гетманцев вважає, що це питання в неякісній підготовці документів і експертизі щодо цієї потужності.

Він закликав БЕБ та ДПС звернути на це увагу і навести лад, хоча б повернувшись до показників 2024 року.

Нагадаємо, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк розповіла, що чекає на тіньову оренду житла в Україні.

Раніше ми писали, які податки з продажу вживаного автомобіля в 2025 році. Однак перший продаж за календарний рік не оподатковується.

алкоголь податки Данило Гетманцев Україна економіка
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації