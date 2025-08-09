Видео
Главная Новости дня Гетманцев назвал один из самых теневых секторов экономики

Гетманцев назвал один из самых теневых секторов экономики

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 22:03
Гетманцев назвал один из самых теневых секторов экономики Украины
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал об одном из самых теневых секторов экономики Украины. По его словам, речь идет об алкоголе.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Теневой сектор украинской экономики

Гетманцев отметил, что алкоголь классически был один из самых теневых секторов экономики Украины.

"Это такой "полубандитский рынок", где они всегда работали в тени. С 2022 по 2024 год удалось втрое увеличить легальное производство спирта, при том, что мы потеряли потребителей. Рынок сократился, а производство легального спирта увеличилось втрое. Это огромная победа, когда мы заставили их платить налог", — говорит он.

Глава финансового комитета ВРУ отметил, если говорить о налоговой нагрузке, то есть сколько бизнес платит НДС по отношению к собственному производству, то до войны было 5%, а уже в 2024 году — 7%.

"Но в 2025 году очень беспокоят меня эти цифры, которые мы видим, потому что налоговая нагрузка упала до 4,88%, то есть на 2% упала", — говорит Гетманцев.

По его словам, с другой стороны закон налогообложения от мощности не дал поступлений. Гетманцев считает, что это вопрос в некачественной подготовке документов и экспертизе по этой мощности.

Он призвал БЭБ и ГНС обратить на это внимание и навести порядок, хотя бы вернувшись к показателям 2024 года.

Напомним, глава Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала, что ждет теневую аренду жилья в Украине.

Ранее мы писали, какие налоги с продажи подержанного автомобиля в 2025 году. Однако первая продажа за календарный год не облагается налогом.

алкоголь налоги Даниил Гетманцев Украина экономика
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
