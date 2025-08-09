Гетманцев назвал один из самых теневых секторов экономики Украины

Гетманцев назвал один из самых теневых секторов экономики
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал об одном из самых теневых секторов экономики Украины. По его словам, речь идет об алкоголе.
Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.
Теневой сектор украинской экономики
Гетманцев отметил, что алкоголь классически был один из самых теневых секторов экономики Украины.
"Это такой "полубандитский рынок", где они всегда работали в тени. С 2022 по 2024 год удалось втрое увеличить легальное производство спирта, при том, что мы потеряли потребителей. Рынок сократился, а производство легального спирта увеличилось втрое. Это огромная победа, когда мы заставили их платить налог", — говорит он.
Глава финансового комитета ВРУ отметил, если говорить о налоговой нагрузке, то есть сколько бизнес платит НДС по отношению к собственному производству, то до войны было 5%, а уже в 2024 году — 7%.
"Но в 2025 году очень беспокоят меня эти цифры, которые мы видим, потому что налоговая нагрузка упала до 4,88%, то есть на 2% упала", — говорит Гетманцев.
По его словам, с другой стороны закон налогообложения от мощности не дал поступлений. Гетманцев считает, что это вопрос в некачественной подготовке документов и экспертизе по этой мощности.
Он призвал БЭБ и ГНС обратить на это внимание и навести порядок, хотя бы вернувшись к показателям 2024 года.
