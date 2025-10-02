Видео
Україна
Главная Новости дня В НАБУ ответили, выехал ли из Украины министр Алексей Чернышов

В НАБУ ответили, выехал ли из Украины министр Алексей Чернышов

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 07:52
Чернышов находится в Украине и выполняет обязанности следствия — НАБУ
Экс-вице-премьер-министр Алексей Чернышов. Фото: УНИАН

В Киеве состоялась международная конференция "Движение сквозь сопротивление. Как работает антикоррупционная система", где руководитель НАБУ Семен Кривонос коснулся одного из самых громких дел последних месяцев. Речь идет о подозрениях в отношении бывшего вице-премьер-министра и нынешнего чиновника Алексея Чернышова.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Кривонос ответил, выехал ли из Украины Алексей Чернышов

По словам Кривоноса, на чиновника возложены процессуальные обязанности — он обязан появляться на вызовы следователей и не имеет права покидать территорию Украины без соответствующего разрешения. При этом решение о применении электронного браслета к нему не принималось.

"По моей информации, он находится в Украине. На счет побега соответствующей информации в рамках досудебного расследования нет. Он не уклоняется от следствия", — заявил Кривонос.

Напомним, следователи считают, что Алексей Чернышов злоупотреблял служебным положением и получал взятки в особо крупных размерах. По версии обвинения, он способствовал застройщику и за это получал неправомерную выгоду.

В начале августа апелляционная палата ВАКС оставила Алексею Чернышову меру пресечения на сумму 120 млн гривен.

Также в августе ВАКС арестовал средства Алексея Чернышова и его жены.

Добавим, что Семен Кривонос высказался, работает ли НАБУ исключительно над громкими делами топ-чиновников.

Алексей Чернышов НАБУ подозрение следствие Семен Кривонос
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
