Переговори у Стамбулі - у РФ зробили ще одну заяву

Представниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото: росЗМІ

Директор Департаменту інформації МЗС Росії Марія Захарова у неділю, 11 травня, зробила заяву стосовно переговорів з Україною. Вона зазначила, що про перемир'я "можна буде говорити" після переговорів.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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"Судячи з реакції офісу Зеленського, там погано прочитали стенограму заяви президента Росії", — сказала Захарова.

За її словами, Путін "чітко сказав", що спочатку Росія вимагає провести переговори про "першопричини", а потім і про перемир'я "можна буде поговорити".

Зазначимо, що після вчорашньої зустрічі в Києві представників "Коаліції охочих" Президент України Володимир Зеленський оприлюднив спільну заяву із закликом РФ до 30-денного перемир'я.

Також Зеленський запропонував Росії припинити вогонь вже відзавтра, 12 травня.

А Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що спочатку має бути припинення вогню, а потім — Україна піде на переговори з Росією.