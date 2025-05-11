Переговори у Стамбулі - у РФ зробили ще одну заяву

В МЗС Росії висунули чергові вимоги для України
Директор Департаменту інформації МЗС Росії Марія Захарова у неділю, 11 травня, зробила заяву стосовно переговорів з Україною. Вона зазначила, що про перемир'я "можна буде говорити" після переговорів.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Переговори України та Росії
"Судячи з реакції офісу Зеленського, там погано прочитали стенограму заяви президента Росії", — сказала Захарова.
За її словами, Путін "чітко сказав", що спочатку Росія вимагає провести переговори про "першопричини", а потім і про перемир'я "можна буде поговорити".
Зазначимо, що після вчорашньої зустрічі в Києві представників "Коаліції охочих" Президент України Володимир Зеленський оприлюднив спільну заяву із закликом РФ до 30-денного перемир'я.
Також Зеленський запропонував Росії припинити вогонь вже відзавтра, 12 травня.
А Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що спочатку має бути припинення вогню, а потім — Україна піде на переговори з Росією.
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