Переговоры в Стамбуле - в РФ сделали еще одно заявление

Представительница МИД России Мария Захарова. Фото: росСМИ

Директор Департамента информации МИД России Мария Захарова в воскресенье, 11 мая, сделала заявление относительно переговоров с Украиной. Она отметила, что о перемирии "можно будет говорить" после переговоров.

Об этом пишут российские СМИ.

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"Судя по реакции офиса Зеленского, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России", — сказала Захарова.

По ее словам, Путин "четко сказал", что сначала Россия требует провести переговоры о "первопричинах", а потом и о перемирии "можно будет поговорить".

Отметим, что после вчерашней встречи в Киеве представителей "Коалиции желающих" Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал совместное заявление с призывом РФ к 30-дневному перемирию.

Также Зеленский предложил России прекратить огонь уже с завтрашнего дня, 12 мая.

А Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сначала должно быть прекращение огня, а потом — Украина пойдет на переговоры с Россией.