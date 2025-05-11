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Єрмак назвав головну умову для переговорів з РФ

11 травня 2025 11:38
Євгенія Брюховецька - редактор
Спочатку 30-денне припинення вогню — Єрмак звернувся до РФ
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент Росії Володимир Путін запропонував відновити переговори з Україною у Стамбулі. Лідер Кремля назвав дату — 15 травня.

На це відреагував Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

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"Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше. Росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну", — написав Єрмак.

Він зауважив, що першим кроком до завершення війни є припинення вогню — це підтвердить готовність Росії закінчити вбивства.

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Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, на заяву Путіна відреагував президент Франції Емманюель Макрон. Він попередив, що російська сторона намагається затягнути закінчення війни.

А Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії встановити припинення вогню відзавтра — 12 травня.

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