Перемир'я в Україні — Трамп буде стежити за Росією

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп виявив готовність слідкувати за реакцією Росії на припинення вогню. Майбутні розмови з американським лідером будуть пов'язані з переговорами про мир.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило в ефірі "Ми-Україна".

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Брусило розповів, що після зустрічі "Коаліції охочих" відбулася розмова з Дональдом Трампом. Лідери розповіли американському президенту про рішення запропонувати РФ оголосити припинення вогню на 30 днів з 12 травня. Реакція Трампа була позитивною.

"Абсолютно позитивна була реакція Трампа, відбувся практичний і конкретний обмін думками щодо того, яким чином далі рухатися. Трамп виявив готовність і бажання слідкувати, як Росія відреагує на цей процес", — зазначив заступник керівника ОПУ.

Крім того, він додав, що найближчі телефонні розмови лідерів будуть пов'язані саме з переговорами про мир та закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше Зеленський сказав, що з 12 травня має розпочатися 30-денне припинення вогню на землі, суші та у повітрі.

В Росії відповіли на цю пропозицію і заявили що "роздумують про режим тиші". Москва має свою думку з приводу цього.