Перемирие в Украине — Трамп будет следить за Россией

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп проявил готовность следить за реакцией России на прекращение огня. Будущие разговоры с американским лидером будут связаны с переговорами о мире.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Брусило в эфире "Ми-Україна".

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Брусило рассказал, что после встречи "коалиции желающих" состоялся разговор с Дональдом Трампом. Лидеры рассказали американскому президенту о решении предложить РФ объявить прекращение огня на 30 дней с 12 мая. Реакция Трампа была положительной.

"Абсолютно положительная была реакция Трампа, состоялся практический и конкретный обмен мнениями относительно того, каким образом дальше двигаться. Трамп проявил готовность и желание следить, как Россия отреагирует на этот процесс", — отметил заместитель руководителя ОПУ.

Кроме того, он добавил, что ближайшие телефонные разговоры лидеров будут связаны именно с переговорами о мире и окончании войны в Украине.

Напомним, ранее Зеленский сказал, что с 12 мая должно начаться 30-дневное прекращение огня на земле, суше и в воздухе.

В России ответили на это предложение и заявили, что "размышляют о режиме тишины". Москва имеет свое мнение по поводу этого.