Сначала 30-дневное прекращение огня — Ермак обратился к РФ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Президент России Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле. Лидер Кремля назвал дату — 15 мая.

На это отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.

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"Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну", — написал Ермак.

Он отметил, что первым шагом к завершению войны является прекращение огня — это подтвердит готовность России закончить убийства.

Скриншот поста Ермака

Напомним, на заявление Путина отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он предупредил, что российская сторона пытается затянуть окончание войны.

А Президент Украины Владимир Зеленский предложил России установить прекращение огня с завтрашнего дня — 12 мая.