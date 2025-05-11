Сначала 30-дневное прекращение огня — Ермак обратился к РФ

Ермак назвал главное условие для переговоров с РФ
Президент России Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле. Лидер Кремля назвал дату — 15 мая.
На это отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.
Переговоры с Россией
"Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну", — написал Ермак.
Он отметил, что первым шагом к завершению войны является прекращение огня — это подтвердит готовность России закончить убийства.
Напомним, на заявление Путина отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он предупредил, что российская сторона пытается затянуть окончание войны.
А Президент Украины Владимир Зеленский предложил России установить прекращение огня с завтрашнего дня — 12 мая.
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