Представники Коаліції охочих визначилися з початком дати припинення вогню

Президент Зеленський разом з представниками "Коаліції охочих". Фото: Офіс Президента

Після зустрічі у Києві представників "Коаліції охочих" президент України Володимир Зеленський оприлюднив спільну заяву. В ній йдеться про заклик до РФ про припинення вогню на 30 діб.

Така заява розміщена в Telegram-каналі Зеленського.

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Про що йдеться в спільній заяві

В заяві йдеться, що лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України погодилися, що з понеділка, 12 травня, має бути повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб.

Представники "Коаліції охочих" визначили, що безумовне припинення вогню не може бути обмежене жодними умовами. Якщо Росія висуватиме такі умови, це можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію.

Лідери країн, що є союзниками України, вимагають, щоб припинення вогню було всеосяжним: у повітрі, на морі та на суші. Вони підкреслили, що це потребує ефективного моніторингу, який може бути успішно реалізований у тісній координації зі Сполученими Штатами.

У спільній заяві зазначається, що припинення вогню має тривати щонайменше 30 діб, щоб створити простір для дипломатії. Протягом цього періоду дипломатична робота має бути зосереджена на окресленні безпекових, політичних і гуманітарних засад миру.

"Якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот", — зазначається у спільній заяві.

Представники країн домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його із санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати. А ще сторони висловили готовність і надалі зміцнювати оборону України, особливо українську армію. Це має передбачати фінансування оборонної стійкості та інвестиції у виробництво озброєнь як в Україні, так і в європейських країнах у межах спільних проєктів.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський провів особисту зустріч зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Вони підбили підсумки засідання "Коаліції охочих".

Крім того, Зеленський відповів, чи можливе відведення військ на 15 кілометрів. За його словами, Україна не отримувала офіційної пропозиції з приводу цього.