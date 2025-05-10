Представители Коалиции желающих определились с началом даты прекращения огня

Президент Зеленский вместе с представителями "Коалиции желающих". Фото: Офис президента

После встречи в Киеве представителей "Коалиции желающих" президент Украины Владимир Зеленский обнародовал совместное заявление. В нем идет речь о призыве к РФ о прекращении огня на 30 суток.

Такое заявление размещено в Telegram-канале Зеленского.

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О чем говорится в совместном заявлении

В заявлении говорится, что лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины согласились, что с понедельника, 12 мая, должно быть полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 суток.

Представители "Коалиции желающих" определили, что безусловное прекращение огня не может быть ограничено никакими условиями. Если Россия будет выдвигать такие условия, это можно рассматривать только как попытку продолжить войну и подорвать дипломатию.

Лидеры стран, являющихся союзниками Украины, требуют, чтобы прекращение огня было всеобъемлющим: в воздухе, на море и на суше. Они подчеркнули, что это требует эффективного мониторинга, который может быть успешно реализован в тесной координации с Соединенными Штатами.

В совместном заявлении отмечается, что прекращение огня должно длиться не менее 30 суток, чтобы создать пространство для дипломатии. В течение этого периода дипломатическая работа должна быть сосредоточена на определении безопасности, политических и гуманитарных основ мира.

"Если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, следует применить более жесткие санкции к ее банковскому и энергетическому секторам, нацеленные на ископаемое топливо, нефть и теневой флот", — отмечается в совместном заявлении.

Представители стран договорились принять мощный 17-й пакет санкций ЕС и скоординировать его с санкциями, которые ввела Великобритания и Норвегия, а также Соединенные Штаты. А еще стороны выразили готовность и в дальнейшем укреплять оборону Украины, особенно украинскую армию. Это должно предусматривать финансирование оборонной устойчивости и инвестиции в производство вооружений как в Украине, так и в европейских странах в рамках совместных проектов.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел личную встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они подвели итоги заседания "Коалиции желающих".

Кроме того, Зеленский ответил, возможен ли отвод войск на 15 километров. По его словам, Украина не получала официального предложения по поводу этого.