Зустріч Макрона і Зеленського 10 травня — головні теми розмови

Еммануель Макрон та Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 10 травня провів особисту зустріч зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Вони підбили підсумки засідання "Коаліції охочих".

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Зеленського і Макрона 10 травня

"Двостороння зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Підсумки засідання коаліції охочих, реалізація рішення про те, що з 12 травня має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, підтримка оборони України та вступу до ЄС", — розповів Зеленський.

Він заявив, що Україна розраховує на підтримку Франції в ухваленні необхідних політичних рішень на рівні Євросоюзу та відкриття перших переговорних кластерів.

Також український лідер подякував Макрону за співлідерство в "Коаліції охочих" і особисті зусилля для об’єднання партнерів України, насамперед США та країн Європи.

Нагадаємо, раніше Макрон назвав найкращу гарантію безпеки для України. За його словами, найбільший захист — це потужна армія.

Крім того, президент Франції пояснив, що стримуватиме РФ після початку перемир'я. У цьому допоможуть міжнародні партнери.