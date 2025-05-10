Встреча Макрона и Зеленского 10 мая — главные темы разговора

Зеленский провел личную встречу с Макроном — детали
Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая провел личную встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они подвели итоги заседания "коалиции желающих".
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.
Встреча Зеленского и Макрона 10 мая
"Двусторонняя встреча с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Итоги заседания коалиции желающих, реализация решения о том, что с 12 мая должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, поддержка обороны Украины и вступления в ЕС", — рассказал Зеленский.
Он заявил, что Украина рассчитывает на поддержку Франции в принятии необходимых политических решений на уровне Евросоюза и открытии первых переговорных кластеров.
Также украинский лидер поблагодарил Макрона за солидерство в "коалиции желающих" и личные усилия для объединения партнеров Украины, прежде всего США и стран Европы.
Напомним, ранее Макрон назвал лучшую гарантию безопасности для Украины. По его словам, самая большая защита — это мощная армия.
Кроме того, президент Франции объяснил, что будет сдерживать РФ после начала перемирия. В этом помогут международные партнеры.
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