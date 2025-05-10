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Зеленский провел личную встречу с Макроном — детали

10 мая 2025 21:58
Карина Приходько - Редактор
Встреча Макрона и Зеленского 10 мая — главные темы разговора
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Карина Приходько - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая провел личную встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они подвели итоги заседания "коалиции желающих".

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

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Встреча Зеленского и Макрона 10 мая

"Двусторонняя встреча с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Итоги заседания коалиции желающих, реализация решения о том, что с 12 мая должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, поддержка обороны Украины и вступления в ЕС", — рассказал Зеленский.

Он заявил, что Украина рассчитывает на поддержку Франции в принятии необходимых политических решений на уровне Евросоюза и открытии первых переговорных кластеров.

Также украинский лидер поблагодарил Макрона за солидерство в "коалиции желающих" и личные усилия для объединения партнеров Украины, прежде всего США и стран Европы.

Напомним, ранее Макрон назвал лучшую гарантию безопасности для Украины. По его словам, самая большая защита — это мощная армия.

Кроме того, президент Франции объяснил, что будет сдерживать РФ после начала перемирия. В этом помогут международные партнеры.

Владимир Зеленский переговоры Эммануэль Макрон перемирие война в Украине
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