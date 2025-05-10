Перемир'я в Україні — Макрон пояснив, що стримуватиме РФ

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Після початку запропонованого 30-денного перемир’я міжнародні партнери України мають намір створити дієву систему гарантій безпеки. Вона стримуватиме Росію від подальшої агресії.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції "Коаліції рішучих" у Києві в суботу, 10 травня.

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Французький лідер окреслив два основні компоненти цієї нової архітектури стримування. Насамперед, за його словами, йдеться про зміцнення українських Збройних сил, які й надалі мають залишатися основним щитом країни.

"Йдеться про нову модель: підготовка, оснащення, посилення. Це вже обговорюється не лише на рівні генштабів, але й між усіма країнами-учасниками коаліції", — зазначив Макрон.

Другим ключовим елементом він назвав формування системи довгострокових безпекових гарантій, яка передбачає і можливе розміщення контингентів союзників на території України.

"Ми працюємо над тим, як саме може виглядати розгортання, який внесок можуть зробити наші держави, і як у стратегічній перспективі збудувати надійні механізми гарантій", — пояснив президент Франції.

За його словами, мета цих кроків — не лише гарантувати безпеку України після припинення вогню, а й недвозначно продемонструвати Росії, що будь-яка спроба нової агресії матиме наслідки.

Макрон також наголосив: усі партнери України зараз працюють над тим, щоб вже з понеділка, 12 травня, запрацював режим повного та безумовного припинення вогню, що має стати відправною точкою для нового етапу гарантування миру в Європі.