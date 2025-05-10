Перемирие в Украине — Макрон объяснил, что будет сдерживать РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

После начала предложенного 30-дневного перемирия международные партнеры Украины намерены создать действенную систему гарантий безопасности. Она будет сдерживать Россию от дальнейшей агрессии.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции "Коалиции решительных" в Киеве в субботу, 10 мая.

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Сдерживание России

Французский лидер очертил два основных компонента этой новой архитектуры сдерживания. Прежде всего, по его словам, речь идет об укреплении украинских Вооруженных сил, которые и в дальнейшем должны оставаться основным щитом страны.

"Речь идет о новой модели: подготовка, оснащение, усиление. Это уже обсуждается не только на уровне генштабов, но и между всеми странами-участниками коалиции", — отметил Макрон.

Вторым ключевым элементом он назвал формирование системы долгосрочных гарантий безопасности, которая предусматривает и возможное размещение контингентов союзников на территории Украины.

"Мы работаем над тем, как именно может выглядеть развертывание, какой вклад могут сделать наши государства, и как в стратегической перспективе построить надежные механизмы гарантий", — пояснил президент Франции.

По его словам, цель этих шагов — не только гарантировать безопасность Украины после прекращения огня, но и недвусмысленно продемонстрировать России, что любая попытка новой агрессии будет иметь последствия.

Макрон также подчеркнул: все партнеры Украины сейчас работают над тем, чтобы уже с понедельника, 12 мая, заработал режим полного и безусловного прекращения огня, что должно стать отправной точкой для нового этапа обеспечения мира в Европе.