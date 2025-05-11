США судитимуть РФ за діями, а не словами, — Держдеп

Речниця Держдепу США Теммі Брюс. Фото: Reuters

США судитимуть Росію не за словами, а за діями в контексті припинення вогню в Україні. Водночас тепер Америка та Україна стоять пліч-о-пліч, оскільки уклали угоду про корисні копалини.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс в X.

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Припинення вогню в Україні

"Держсекретар сказав, що ми судитимемо Росію не за словами, а за діями. Ми також маємо велику угоду з Україною щодо фонду реінвестування не лише критичних мінералів, а й інших джерел енергії", — сказала Брюс.

За її словами, в документі йдеться не про "долари платників податків США", а про те, щоби частина прибутку йшла у фонд, який допоможе Україні. Вона пояснила, що це важливо, оскільки зараз партнерство між США та Україною — йде окремо від переговорів про припинення вогню.

"Але це про те, що Америка тепер пліч-о-пліч з Україною, що значно посилює національну безпеку цієї країни і ми також знаємо, що їм доведеться відбудовуватися", — зауважила представниця Держдепу.

Вона вкотре наголосила, що для просування вперед у конфлікті потрібне припинення вогню.

Скриншот допису Брюс

Нагадаємо, вчора після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві Президент України Володимир Зеленський опублікував спільну заяву, в якій країни закликали Росію до 30-денного перемир'я.

Натомість президент Росії Володимир Путін зробив заяву, яка свідчить про відмову від цієї пропозиції.

На це вже відреагували очільник Білого дому Дональд Трамп та президент Франції Емманюель Макрон.