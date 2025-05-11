США будут судить РФ по действиям, а не словам, - Госдеп

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс. Фото: Reuters

США будут судить Россию не по словам, а по действиям в контексте прекращения огня в Украине. В то же время теперь Америка и Украина стоят бок о бок, поскольку заключили соглашение о полезных ископаемых.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в X.

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Прекращение огня в Украине

"Госсекретарь сказал, что мы будем судить Россию не по словам, а по действиям. Мы также имеем большое соглашение с Украиной по фонду реинвестирования не только критических минералов, но и других источников энергии", — сказала Брюс.

По ее словам, в документе речь идет не о "долларах налогоплательщиков США", а о том, чтобы часть прибыли шла в фонд, который поможет Украине. Она пояснила, что это важно, поскольку сейчас партнерство между США и Украиной — идет отдельно от переговоров о прекращении огня.

"Но это о том, что Америка теперь бок о бок с Украиной, что значительно усиливает национальную безопасность этой страны и мы также знаем, что им придется восстанавливаться", — отметила представитель Госдепа.

Она еще раз подчеркнула, что для продвижения вперед в конфликте нужно прекращение огня.

Скриншот поста Брюс

Напомним, вчера после встречи "Коалиции желающих" в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал совместное заявление, в котором страны призвали Россию к 30-дневному перемирию.

Зато президент России Владимир Путин сделал заявление, которое свидетельствует об отказе от этого предложения.

На это уже отреагировали глава Белого дома Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон.