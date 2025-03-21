Вето Угорщини для рішень щодо України — в ЄС вигадали, як це обійти

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Європейські лідери більше не чекають згоди від Угорщини для питань щодо України та не зважають на її позицію. В ЄС вигадали спосіб, як обходити заборони Будапешта, але це не означає, що Угорщина "не може створювати проблем".

Про це повідомляє Politico.

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Як відомо, угорський прем'єр Віктор Орбан завжди виступає проти будь-яких спроб надати Україні військову допомогу та її просування на членство в ЄС.

Зазначається, що правила, які вимагають від усіх 27 країн ЄС узгодити спільну заяву для її оприлюднення від імені Європейської Ради, були порушені, адже останні рішення ухвалювались на підставі узгоджень 26 країн. Попри те, що Угорщина виступала проти, все одно резолюцію було видано як офіційний висновок Євроради.

Один із високопоставлених дипломатів ЄС розповів, що остання заява щодо України буде опублікована від імені 26 і це нова норма.

"Це нова норма. І вона корисна, коли йдеться про політичні наміри. Можливо, згодом ми зіткнемося з іншими проблемами, але зараз ця тактика працює", — сказав він.

Крім того, високопосадовець додав, що "вето Угорщини враховується і швидко ігнорується". За його словами, після 6 березня ні в кого немає сумнівів, що існує розбіжність з однією державою-членом.

"Орбан обрав ізоляцію та шлях неліберальної демократії всупереч очевидним інтересам ЄС і, власне, Угорщини. Йому було надано багато можливостей і він відхилив протягнуті руки", — кажуть в ЄС.

Дипломат наголосив, що безпека Європи є надто серйозною проблемою, щоб "вести переговори з однією людиною, яка бачить речі на 180 градусів інакше, ніж усі інші".

"Якщо він думає, що може зробити це краще, йдучи самостійно, я не думаю, що багато хто намагатиметься його зупинити", — додав співрозмовник.

Нагадаємо, 5 березня ЗМІ повідомляли, що Європарламент хоче позбавити Угорщину права голосу через неодноразові блокування країни спільних рішень.

Відомо, що 3 березня Угорщина заблокувала проєкт ЄС про гарантії для України. Він також включав пакет військової допомоги.

А 4 березня стало відомо, що ЄС призупинив новий план допомоги Україні на 20 млрд євро через категоричне рішення Угорщини.