Вето Венгрии для решений по Украине — в ЕС придумали, как это обойти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Европейские лидеры больше не ждут согласия от Венгрии для вопросов по Украине и не учитывают ее позицию. В ЕС придумали способ, как обходить запреты Будапешта, но это не значит, что Венгрия "не может создавать проблем".

Об этом сообщает Politico.

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Как известно, венгерский премьер Виктор Орбан всегда выступает против любых попыток предоставить Украине военную помощь и ее продвижения на членство в ЕС.

Отмечается, что правила, которые требуют от всех 27 стран ЕС согласовать совместное заявление для его обнародования от имени Европейского Совета, были нарушены, ведь последние решения принимались на основании согласований 26 стран. Несмотря на то, что Венгрия выступала против, все равно резолюция была выдана как официальный вывод Евросовета.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС рассказал, что последнее заявление по Украине будет опубликовано от имени 26 и это новая норма.

"Это новая норма. И она полезна, когда речь идет о политических намерениях. Возможно, впоследствии мы столкнемся с другими проблемами, но сейчас эта тактика работает", — сказал он.

Кроме того, чиновник добавил, что "вето Венгрии учитывается и быстро игнорируется". По его словам, после 6 марта ни у кого нет сомнений, что существует разногласие с одним государством-членом.

"Орбан выбрал изоляцию и путь нелиберальной демократии вопреки очевидным интересам ЕС и, собственно, Венгрии. Ему было предоставлено много возможностей и он отклонил протянутые руки", — говорят в ЕС.

Дипломат подчеркнул, что безопасность Европы является слишком серьезной проблемой, чтобы "вести переговоры с одним человеком, который видит вещи на 180 градусов иначе, чем все остальные".

"Если он думает, что может сделать это лучше, идя самостоятельно, я не думаю, что многие будут пытаться его остановить", — добавил собеседник.

Напомним, 5 марта СМИ сообщали, что Европарламент хочет лишить Венгрию права голоса из-за неоднократного блокирования страны совместных решений.

Известно, что 3 марта Венгрия заблокировала проект ЕС о гарантиях для Украины. Он также включал пакет военной помощи.

А 4 марта стало известно, что ЕС приостановил новый план помощи Украине на 20 млрд евро из-за категорического решения Венгрии.