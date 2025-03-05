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Європарламент хоче позбавити Угорщину права голосу, — ЗМІ

5 березня 2025 13:35
Карина Приходько - Редактор
Угорщина в Європарламенті — країну хочуть позбавити права голосу
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Карина Приходько - Редактор

Євродепутати від проєвропейської партії Volt закликають позбавити Угорщину права голосу і надішлють лідерам ЄС відповідний план. Це трапилося після того, як країна неодноразово блокувала спільні рішення. 

Про це повідомляє Politico

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Видання повідомило, що ознайомилось з планом, який підготували євродепутати. Він складається із дев'яти пунктів. Там пропонують не лише позбавити Угорщину права голосу, а й призначити верховну представницю ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каю Каллас повноцінною міністеркою закордонних справ. 

Крім того, автори цього плану хочуть створити спільну європейську армію і забезпечити можливість переглянути договори ЄС, аби внести зміни в сфері оборони та підготуватися до розширення. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав Трампа після сварки у Білому домі з Володимиром Зеленським.

Після цього він закликав ЄС розпочати мирні переговори з РФ щодо України. Він виступає проти спроб знайти єдиний підхід серед 27 країн-членів блоку та виклав свої вимоги у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошті.

Вже 3 березня ЗМІ повідомили, що Угорщина заблокувала проєкт ЄС про гарантії для України. Він також включав пакет військової допомоги. 

А 4 березня стало відомо, що ЄС призупинив новий план допомоги Україні на 20 млрд євро через категоричне рішення Угорщини. 

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