Венгрия в Европарламенте — страну хотят лишить права голоса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Евродепутаты от проевропейской партии Volt призывают лишить Венгрию права голоса и направят лидерам ЕС соответствующий план. Это случилось после того, как страна неоднократно блокировала совместные решения.

Об этом сообщает Politico.

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Издание сообщило, что ознакомилось с планом, который подготовили евродепутаты. Он состоит из девяти пунктов. Там предлагают не только лишить Венгрию права голоса, но и назначить верховную представительницу ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас полноценным министром иностранных дел.

Кроме того, авторы этого плана хотят создать общую европейскую армию и обеспечить возможность пересмотреть договоры ЕС, чтобы внести изменения в сфере обороны и подготовиться к расширению.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал Трампа после ссоры в Белом доме с Владимиром Зеленским.

После этого он призвал ЕС начать мирные переговоры с РФ по Украине. Он выступает против попыток найти единый подход среди 27 стран-членов блока и изложил свои требования в письме к президенту Европейского совета Антониу Коште.

Уже 3 марта СМИ сообщили, что Венгрия заблокировала проект ЕС о гарантиях для Украины. Он также включал пакет военной помощи.

А 4 марта стало известно, что ЕС приостановил новый план помощи Украине на 20 млрд евро из-за категорического решения Венгрии.