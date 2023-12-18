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В ГУР прокоментували виявлення прослушки у кабінеті Залужного

18 грудня 2023 19:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ГУР прокоментували виявлення прослушки у кабінеті Залужного
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Фото: ЦНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Виявлення прослушки в одному з кабінетів головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного — це резонансна подія. Необхідно якнайшвидше встановити істину у цій ситуації.

Про це під час ефіру телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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"Це резонансна подія. Контррозвідувальні органи, насамперед Служба безпеки мають розібратися і встановити істину у цій ситуації. Триває війна і ворог намагається у різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчати наші плани", — наголосив представник розвідки.

Юсов зазначив, що подібні інструменти є дешевші і зазвичай економлять величезну кількість ресурсів, зокрема і на полі бою.

За його словами, "треба бути уважними і пильними всьому українському суспільству". Наразі ГУР чекає на результати розслідування.

Виявлення прослушки в кабінеті Залужного

Нагадаємо, вчора у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку. Пристрої були виготовлені з елементів невстановленого зразка.

Раніше ми повідомляли, що після того, як в кабінеті Валерія Залужного виявили прослушку, згодом ще один прослуховуючий пристрій знайшли в його особистого помічника. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження та проводить розслідування. 

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення прослушки в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. За попередньою інформацією, виявлений пристрій перебував у неробочому стані.

Крім того, у головнокомандувача Збройними силами України є декілька робочих місць. У кабінеті, в якому знайшли прослушку, він давно не працював. Тому критично важлива інформація розкрита не була.

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