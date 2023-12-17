У кабінеті Залужного знайшли прослушку, — ЗМІ
У кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку. Пристрої були виготовлені з елементів невстановленого зразка.
Про це для "РБК-Україна" повідомило обізнане із ситуацією джерело у військових колах.
Прослушка в кабінеті Зеленського
Джерело розповіло, що знайдені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка. Через це не можна ідентифікувати встановлювача.
"Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи", — додав він.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ ЗСУ у 2024 році. В Україні вже розпочали накопичення ресурсів для нових військових наступного року.
Також ми писали, що після раптового звільнення командувача ССО Віктора Хоренка у Верховній Раді не виключають відставки й інших ключових командувачів. Зокрема, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Додамо, міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції українських військових на східному напрямку. Вони привітали бійців з Днем Сухопутних військ та вручили державні нагороди.
Читайте Новини.LIVE!