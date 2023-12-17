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У кабінеті Залужного знайшли прослушку, — ЗМІ

17 грудня 2023 21:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У кабінеті Залужного знайшли прослушку, — ЗМІ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook.com CinCAFU
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослушку. Пристрої були виготовлені з елементів невстановленого зразка.

Про це для "РБК-Україна" повідомило обізнане із ситуацією джерело у військових колах.

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Джерело розповіло, що знайдені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка. Через це не можна ідентифікувати встановлювача.

"Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи", — додав він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ ЗСУ у 2024 році. В Україні вже розпочали накопичення ресурсів для нових військових наступного року.

Також ми писали, що після раптового звільнення командувача ССО Віктора Хоренка у Верховній Раді не виключають відставки й інших ключових командувачів. Зокрема, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

Додамо, міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції українських військових на східному напрямку. Вони привітали бійців з Днем Сухопутних військ та вручили державні нагороди.

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