Умєров відповів, чи планують звільняти Залужного

Глава Міноборони Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE.

Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що підстав для звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного наразі немає. Міністерство оборони і головком роблять усе можливе для перемоги України, тому питання про звільнення не стоїть.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Умєров запевнив, що зараз підстав говорити про можливе звільнення головнокомандувача немає. За його словами, Залужний робить усе можливе для перемоги України. А поширення чуток про ймовірне звільнення з посади — це робота пропаганди ворога.

"Питання таке не стоїть, я знаю, що його скачуть і внутрішню, і зовнішню. Я завжди жартую над цим питанням з Валерієм Федоровичем і кажу: цього разу хто звільняє тебе? Тобто в цьому плані я завжди відкритий, якщо є такі питання, буду повідомляти, нагальних питань немає. Як ви знаєте, ми можемо рекомендацію робити або переводити на окремі посади", — наголосив Умєров.

Посадовець також підкреслив, що як тільки буде йтися про звільнення Залужного, то він обов'язково повідомить про це народу України. Поки що вони спільно з головкомом роблять усе можливе, що перемогти у війні.

"Таких питань, як росіяни хочуть розгойдати, немає. Якщо вони будуть, я вийду з цим питанням і розповім. Всі міністри і головкоми змінюються, все, що потрібно для перемоги, ми будемо робити, але на сьогодні такого питання немає", — додав міністр оборони.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції українських військових на Східному напрямку. Вони привітали бійців з Днем Сухопутних військ та вручили державні нагороди.

Додамо, народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського у свавіллі працівників ТЦК та СП. На її думку, вони не можуть впоратися зі своїми підлеглими.